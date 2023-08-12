Опытные хозяйки всегда натирают морковь фольгой — хитрость, которой точной надо пользоваться

Фото: freepik.com

Корнеплод теряет много полезных свойств, если чистить его ножом. Но есть другой способ.

Многие при готовке пользуются морковкой. Она проста в приготовлении. Однако если чистить ее ножом или специальным приспособлением, то многие полезные свойства, которы есть в кожуре, при этом теряются. Однако опытные хозяйки давно пользуются таким лайфхаком, для которого нужна только фольга. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Гни предлагают взять кусочек фольги и скатать из него шарик. С его помощью нужно натирать корнеплоды. Таким образом без труда снимется тонкий  слой кожуры, а многие полезные микроэлементы останутся в продукте, пишет портал novate.ru

Читайте также