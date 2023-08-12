Опытные хозяйки всегда натирают морковь фольгой — хитрость, которой точной надо пользоваться

Многие при готовке пользуются морковкой. Она проста в приготовлении. Однако если чистить ее ножом или специальным приспособлением, то многие полезные свойства, которы есть в кожуре, при этом теряются. Однако опытные хозяйки давно пользуются таким лайфхаком, для которого нужна только фольга.