Опытные хозяйки всегда натирают морковь фольгой — хитрость, которой точной надо пользоваться

Многие при готовке пользуются морковкой. Она проста в приготовлении. Однако если чистить ее ножом или специальным приспособлением, то многие полезные свойства, которы есть в кожуре, при этом теряются. Однако опытные хозяйки давно пользуются таким лайфхаком, для которого нужна только фольга.
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Гни предлагают взять кусочек фольги и скатать из него шарик. С его помощью нужно натирать корнеплоды. Таким образом без труда снимется тонкий слой кожуры, а многие полезные микроэлементы останутся в продукте, пишет портал novate.ru.