Помидоры сформировались и начали созревать? Подкормите этим удобрением - будут сладкие и бордовые

В августе томаты особенно уязвимы, так как у них наступает период созревания плодов. Агроном Михаил Воробьев заявил, что если нарастание плодов продолжается, то подойдут комплексные подкормки.

А если помидоры достигли своего оптимального размера, то в этом случае хорошо зайдут только калийные подкормки.

«Это сульфат калия, калимагнезия или обычная древесная зола», - заявил он Teleprogramm.pro.

Воробьев также подчеркнул, что калий в августе повышает качество плодов - они становятся слаще и сочные на цвет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».