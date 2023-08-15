Помидоры сформировались и начали созревать? Подкормите этим удобрением - будут сладкие и бордовые

В августе томаты особенно уязвимы, так как у них наступает период созревания плодов. Агроном Михаил Воробьев заявил, что если нарастание плодов продолжается, то подойдут комплексные подкормки.
А если помидоры достигли своего оптимального размера, то в этом случае хорошо зайдут только калийные подкормки.
«Это сульфат калия, калимагнезия или обычная древесная зола», - заявил он Teleprogramm.pro.
Воробьев также подчеркнул, что калий в августе повышает качество плодов - они становятся слаще и сочные на цвет.
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