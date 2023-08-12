Полейте лобовое стекло автомобиля минералкой — обалдеете, что произойдет через мгновение

Летом автовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой, что лобовое стекло становится грязным. На него липнут насекомые, пыльца и семена от цветущих растений. Обычно приходится покупать дорогую омывалку, чтобы хоть как-то помыть стекло. Но избавить от пятен оно не сможет. А пятна не только портят внешний вид, но и придают дискомфорт водителю.
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Вместо омывалки лучше использовать то, что обычно и так есть в машине. Автовладельцы со стажем знают, что лучшим средством для лобового стекла является вода с газом. Минералка куда более эффективна, чем другие средства. Но главное — не использовать холодную воду, иначе стекло может треснуть, предупредил автор YouTube-канала «Повтори АтоХак».
За счет пузырьков газа в минералке и содержания кальция следы отмываются за раз. Стекло будет чистым, а времени затрачено минимум.