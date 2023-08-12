Посыпьте подушку содой — этот секрет знают единицы: эффект точно удивит

Сода помогает убрать неприятный запах, а также освежит внешний вид подушки. Эксперт Карл Уолш пояснил, как правильно почистить подушку, чтобы она не потеряла свой вид.

«Посыпьте ее пищевой содой и оставьте под прямыми солнечными лучами на два-три часа. Затем тщательно пропылесосьте пищевую соду. Изделие будет как новое», — пояснил он, пишет издание Express.

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А вот в борьбе с пятнами поможет белый уксус. Надо налить в стакан воду и добавьте туда пару чайных ложек столового ингредиента. Затем в этом растворе смачивается тряпочка. С ее помощью необходимо протереть места, где есть загрязнения. А вот потом подушку следует положить на балкон или подоконник — под солнечные лучи. Это не только дешевый способ освежить подушки, но и безопасный для изделия.