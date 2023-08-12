Посыпьте подушку содой — этот секрет знают единицы: эффект точно удивит

Порой подушки со временем начинают пахнуть потом. На них также появляются желтые пятна. Обычная стирка далеко не всегда способна избавить от неприглядного вида подушки. Но эксперты предлагают использовать пищевую соду. Она есть у всех на кухне, поэтому в любой момент этот порошок можно применить для чистки подушек.
Сода помогает убрать неприятный запах, а также освежит внешний вид подушки. Эксперт Карл Уолш пояснил, как правильно почистить подушку, чтобы она не потеряла свой вид.
«Посыпьте ее пищевой содой и оставьте под прямыми солнечными лучами на два-три часа. Затем тщательно пропылесосьте пищевую соду. Изделие будет как новое», — пояснил он, пишет издание Express.
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А вот в борьбе с пятнами поможет белый уксус. Надо налить в стакан воду и добавьте туда пару чайных ложек столового ингредиента. Затем в этом растворе смачивается тряпочка. С ее помощью необходимо протереть места, где есть загрязнения. А вот потом подушку следует положить на балкон или подоконник — под солнечные лучи. Это не только дешевый способ освежить подушки, но и безопасный для изделия.