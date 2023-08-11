Быстро акклиматизироваться в отпуске помогут 3 правила

Уезжая в отпуск к морю, многие испытывают разочарование: первое время в непривычном климате не по себе, подводит самочувствие. На акклиматизацию порой требуется несколько дней, а иногда – до двух недель. Врач Мария Беляева объяснила, как сделать этот период более легким и коротким. Помогут несколько простых правил.

«Соблюдайте режим сна. Желательно исключить дневной сон, чтобы лучше высыпаться и планировать свой день. При этом выполняйте простые упражнения или активно гуляйте, чтобы достичь умеренной физической нагрузки», — приводит слова Беляевой издание vnimanie.prо со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

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Кроме того, специалист не рекомендует увлекаться в первые дни отпуска местными кулинарными изысками — лучше выбирать простые и привычные блюда.