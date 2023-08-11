Бросьте две таблетки в стиралку – тюль станет белоснежным: хитрый способ

Потемневший тюль своим видом наводит тоску, тогда как белоснежный, хрустящий от чистоты, приносит настоящее удовольствие всем домочадцам. Ни к чему мучиться с замачиванием и отстирыванием тюля вручную – с этой задачей отлично справится машинка. Надо только знать одну хитрость.

Поместив тюль в стиральную машину, нужно добавить в барабан пару таблеток аспирина. Кроме того, в отсек для предварительной стирки рекомендуется насыпать пищевую соду – достаточно одной столовой ложки. А в отсек для порошка насыпьте стиральный порошок. После этого запустите машинку в режиме деликатной стирки при минимальной температуре без отжима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Достав тюль из стиралки, вы не поверите свои глазам: из серого и тусклого он превратится в сияюще-белый, будто только что купленный. По материалам издания vnimanie.prо и портала «Своими руками».