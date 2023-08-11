Бросьте две таблетки в стиралку – тюль станет белоснежным: хитрый способ

 Фото: Global Look Press

Чтобы придать потускневшему тюлю первозданную белизну, нужно просто воспользоваться аптечным средством.

Потемневший тюль своим видом наводит тоску, тогда как белоснежный, хрустящий от чистоты, приносит настоящее удовольствие всем домочадцам. Ни к чему мучиться с замачиванием и отстирыванием тюля вручную – с этой задачей отлично справится машинка. Надо только знать одну хитрость.

Поместив тюль в стиральную машину, нужно добавить в барабан пару таблеток аспирина. Кроме того, в отсек для предварительной стирки рекомендуется насыпать пищевую соду – достаточно одной столовой ложки. А в отсек для порошка насыпьте стиральный порошок. После этого запустите машинку в режиме деликатной стирки при минимальной температуре без отжима.

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Достав тюль из стиралки, вы не поверите свои глазам: из серого и тусклого он превратится в сияюще-белый, будто только что купленный. По материалам издания vnimanie.prо и портала «Своими руками».

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