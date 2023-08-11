Приколите к шторе булавку: не поверите своим глазам – удивительная польза каждый день

В любом доме есть булавка, и не одна: ее привыкли использовать во время шитья, а также для решения мелких бытовых проблем. Но у этого нехитрого приспособления имеется и еще одна функция, о которой мало кто знает. Булавка выручит тех, кто отличается чутким сном и кому мешает даже тонкая полоска утреннего света, пробивающаяся в щель между шторами.

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Если вы относитесь именно к таким людям, просто с вечера сколите две половинки штор между собой. И получите полный «блэк-аут»: солнечный свет не будет пробиваться в спальню, и вы спокойно выспитесь. По материалам издания vnimanie.prо и портала novate.ru.