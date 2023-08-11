Зачем класть лимон в носок: результат заставит ахнуть

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Чтобы до этого дело не дошло, необязательно покупать дорогие химические очищающие средства. Опытные хозяйки давно придумали более простой и дешевый способ. Нарежьте лимон на дольки, сложите их в носок и постирайте его на стандартном режиме. После этого от налета в машинке не останется ни малейшего следа, утверждают издания vnimanie.prо и novate.ru.