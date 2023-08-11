Скроют морщинки и омолодят на 10 лет: эти стрижки идеально подойдут женщинам старше 40 — полный восторг

Многие женщины с возрастом задумываются о смене имиджа. Однако кому-то страшно менять что-то во внешности, другие привыкли к своей прическе и опасаются, что новая стрижка им не подойдет. Однако после 40 лет стоит обновить стрижку, так как это поможет омолодится.
Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина для Teleprogramma.pro рассказала, какие стрижки не только помогут сбросить 10 лет, но и точно освежат образ дам элегантного возраста.
«Женщинам старше 40 лет предпочтительно выбирать объемные стрижки, такие как каскад, боб и пикси.Прикорневой объем и правильная форма стрижки подчеркнет достоинства и поможет скрыть недостатки.
Каскадные стрижки являются универсальным вариантом для любой леди. Эта техника стрижки идеально смотрится на любой длине волос.Стрижка боб также отлично подойдет для женщин старше 40. Главное подобрать оптимальную длину для ваших черт лица и пропорций.
Стрижки с градуировкой — идеальное решение для вас! Такие техники стрижек выполняются с проработкой каждого слоя волос, благодаря чему можно получить плавную форму и объемный затылок.
Рекомендую выбирать модную удлиненную челку на бок или челку-шторку, таким образом вытягивается овал лица и морщинки становятся менее заметными», – поделилась эксперт.
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«Также не стоить забывать что любая стрижка будет выглядеть идеально именно с укладкой, если ваш парикмахер профессионал своего дела, он даст вам рекомендации по поводу ухода и укладке в домашних условиях.
Для безопасной самостоятельной укладки рекомендуем использовать бигуди-липучки и брашинги из натуральной щетины, которые не перегревают и не сушат волосы, сохраняя качество и блеск волос.
Предпочтительно использовать теплые и нейтральные оттенки, которые освежают цвет лица в окрашивании, а также избегать графитовых и слишком холодных направлений в цвете, которые могут добавить возраст», – предупредила Анастасия.