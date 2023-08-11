Скроют морщинки и омолодят на 10 лет: эти стрижки идеально подойдут женщинам старше 40 — полный восторг

«Женщинам старше 40 лет предпочтительно выбирать объемные стрижки, такие как каскад, боб и пикси.Прикорневой объем и правильная форма стрижки подчеркнет достоинства и поможет скрыть недостатки.

Каскадные стрижки являются универсальным вариантом для любой леди. Эта техника стрижки идеально смотрится на любой длине волос.Стрижка боб также отлично подойдет для женщин старше 40. Главное подобрать оптимальную длину для ваших черт лица и пропорций.

Стрижки с градуировкой — идеальное решение для вас! Такие техники стрижек выполняются с проработкой каждого слоя волос, благодаря чему можно получить плавную форму и объемный затылок.

Рекомендую выбирать модную удлиненную челку на бок или челку-шторку, таким образом вытягивается овал лица и морщинки становятся менее заметными», – поделилась эксперт.