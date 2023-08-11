Киньте пару таблеток активированного угля прямо в горшок: произойдет чудо — спасете растение

В каждом доме рано или поздно появляется растение в горшке. Порой цветы даже не требуют особого ухода. Но стоит только чуть-чуть перелить растение, и тут же с ним начинает возникать множество проблем. Однако это можно решить в два счета. Чтобы избавиться от лишней влаги, можно использовать один необычный компонент.
По данным novate.ru, в горшок надо добавить активированный уголь. Если на верхнем слое земли у растения начала образовываться плесень, то просто снимите испорченный грунт, а потом сверху засыпьте измельченные таблетки активированного угля.
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Дело в том, что уголь впитывает жидкость и становится преградой для развития плесени. Эксперты также предлагают засыпать толченый уголь в открытый грунт при пересадке. Это предотвратит загнивание корней.