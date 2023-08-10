Просто удалите эту часть у малины в августе: спустя год соберете по 10 литров ягод с одного куста

Также важно, что вырезать ветки нужно вровень с землей, не оставляя пеньков. Иначе останется вероятность, что там поселяться насекомые-вредители.На один погонный метр должно остаться не более 40 однолетних побегов. Лишние без опасений удаляйте.

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Еще просто необходимо у «однолеток» укоротить верхушки на 10 сантиметров. Если проделать это несложные манипуляции, то на следующий год они дадут больше боковых побегов, и урожай сладких ягод будет намного выше, сообщает Telegram-канал «Мой урожай. Сад. Огород. Цветы».