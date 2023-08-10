Просто удалите эту часть у малины в августе: спустя год соберете по 10 литров ягод с одного куста

Порой дачники наслаждаются урожаем. Однако потом многие растения нужно подготовить к зимовке. Так в августе, после того как малина уже перестала плодоносить, она нуждается в обрезке. Эксперты пояснили, что у куста необходимо удалить н все ветки, на которых в этом году были ягоды. Дело в том, что основной урожай малина дает на двухлетних побегах.
Также важно, что вырезать ветки нужно вровень с землей, не оставляя пеньков. Иначе останется вероятность, что там поселяться насекомые-вредители.На один погонный метр должно остаться не более 40 однолетних побегов. Лишние без опасений удаляйте.
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Еще просто необходимо у «однолеток» укоротить верхушки на 10 сантиметров. Если проделать это несложные манипуляции, то на следующий год они дадут больше боковых побегов, и урожай сладких ягод будет намного выше, сообщает Telegram-канал «Мой урожай. Сад. Огород. Цветы».