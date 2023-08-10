Всего одну ложку прямо в горшок — герань разрастется мигом: топовая подкормка сделает цветение пышным и долгим

Многие выращивают дома герань. Это неприхотливое растение с красивыми бутонами. Особых условий для содержания оно не требует, но все же его надо подкармливать, о чем многие забывают.

Но стоит выделить пару минут, так как в этом нет ничего сложного. В качестве подкормки можно использовать продукт, который найдется на любой кухне.