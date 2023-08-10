Всего одну ложку прямо в горшок — герань разрастется мигом: топовая подкормка сделает цветение пышным и долгим

Многие выращивают дома герань. Это неприхотливое растение с красивыми бутонами. Особых условий для содержания оно не требует, но все же его надо подкармливать, о чем многие забывают.
Но стоит выделить пару минут, так как в этом нет ничего сложного. В качестве подкормки можно использовать продукт, который найдется на любой кухне.
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Эксперты с опытом предложили взять для этого простой сахар. Дело в том, что глюкозная подкормка запускает процесс набора бутонов, поэтому потом цветение будет пышным и долгим. Подкормка готовится максимально быстро. Нужно взять столовую ложку сахара и развести ее в литре теплой воды.
Как пишет glav-dacha.ru, поливать герань такой подкормкой надо всего лишь раз в месяц.