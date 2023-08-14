Когда надо убирать картошку - овощ подает вот такие знаки, прочитываем

В августе и сентябре дачники начинают собирать урожай, в том числе, картошку. При этом растение часто само подает знаки, что его пора копать.

Агроном Михаил Воробьев заявил Teleprogramm.pro, что молодой картофель выкапывают через две недели после окончания цветения. В этом случае, клубни уже достаточно крупные.

«Но такая картошка покрыта достаточно тонкой кожицей, поэтому такой овощ надо есть сразу, он хранится не долго. Но, конечно, молодой картофель вкуснее - в нем больше сахара и меньше крахмала», - отметил Воробьев.

А вот с поздним картофелем, по мнению эксперта, торопиться не надо. В этом случае нарастание клубней идет более долгое время - весь август и еще сентябрь даже.

«Поэтому если наземная часть картофеля не поражена фитофторой, то можно дождаться, когда листья засохнут естественным образом и копать. В этом случае, урожай будет максимальным», - добавил агроном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».