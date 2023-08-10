Дама 40+ попала в руки стилиста: только гляньте, как она преобразилась и омолодилась — необычный цвет волос

Так как героиня была готова на кардинальные перемены, парикмахер сначала сделал ей очень короткую стрижку. Он выбрал популярный вариант — пикси. А вот окрашивание было сложным. Более того, мастер отошел от банальных природных тонов. Дама ахнула, когда увидела себя в зеркале. Она не ожидала, что будет выглядеть так современно и стильно.

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