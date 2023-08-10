Дама 40+ попала в руки стилиста: только гляньте, как она преобразилась и омолодилась — необычный цвет волос

Зачастую женщины годами носят одну и ту же прическу. Они даже не подозревают, что могут выглядеть совсем иначе. Так, в Турции дама с кудрявыми локонами пришла в салон красоты. Она попала в руки к опытному мастеру. Ее пышная прическа только придавала ей возраста и подчеркивала морщинки. Эксперт без промедления взялся за дело.
Так как героиня была готова на кардинальные перемены, парикмахер сначала сделал ей очень короткую стрижку. Он выбрал популярный вариант — пикси. А вот окрашивание было сложным. Более того, мастер отошел от банальных природных тонов. Дама ахнула, когда увидела себя в зеркале. Она не ожидала, что будет выглядеть так современно и стильно.
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Эксперт помог ей омолодиться. Пользователи Сети отметили, что у нее сразу шея стала длинной, а лицо выразительнее.
«Ну прям 20 лет ушло», «Как круто! Прям хочется взять вас на работу», «Ой, вообще другое лицо! Какая притягательная женщина скрывалась за этими кудрями», «Красиво! Особенно цвет», — стали писать пользователи Сети.
Фото: соцсети Saça Umut