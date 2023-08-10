Картошку надо хранить так: ни один клубень не сгниет даже спустя месяцы — хитрость мудрых огородников

По словам эксперта, нужно в определенный момент убирать картошку. Когда кожура на клубнях «задубеет», тогда ее можно прятать на хранение.

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«Лучше всего хранить картофель в бурте в погребе. Если картофеля немного, вполне годятся деревянные ящики», — отметила Ирина

Также она пояснила, что мыть картошку необязательно, но если это сделать, то сразу будут видны дефекты и начальные заболевания, пишет портал «А теперь внимание!».