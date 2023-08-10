Девушка пришла к стилисту с «соломой» на голове: только посмотрите, как ее преобразили с помощью окрашивания — не узнать

Порой любая девушка перебарщивает с окрашиванием. Волосы могут стать безжиненными и ломкими. Со стороны такая прическа смотрится неухоженно и даже придает возраст. На этот раз в салон в Турции к известному стилисту по волосам пришла девушка, у которой длинные, но тусклые волосы. Мастер без лишних вопросов взялся за дело.
Героиня просто наблюдала за работой профессионала. Он вычесал ее волосы, сохранил длину, но решил изменить цвет. Для девушки было выбрано сложное окрашивание с высветлением прядей. Сначала брюнетка начала волноваться, но результат ее поразил. После снятия фольги и мытья волос она увидел свое отражение в зеркале. Ей сделали светлые прядки, которые переливались. Волосы стали выглядеть более естественно.
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Пользователи Сети были впечатлены. Многие отметили, что героиня даже помолодела. «Какая хорошенькая», «Ого, вообще другая», «Как сильно цвет влияет на восприятие лица», «Получилось роскошно», «Теперь хочется также», «Просто золотые руки», «Какой цвет! А как естественно блестят», «Главное — не стал стричь! Респект», — стали писать подписчики.
Фото: соцсети Saça Umut