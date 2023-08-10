Девушка пришла к стилисту с «соломой» на голове: только посмотрите, как ее преобразили с помощью окрашивания — не узнать

Героиня просто наблюдала за работой профессионала. Он вычесал ее волосы, сохранил длину, но решил изменить цвет. Для девушки было выбрано сложное окрашивание с высветлением прядей. Сначала брюнетка начала волноваться, но результат ее поразил. После снятия фольги и мытья волос она увидел свое отражение в зеркале. Ей сделали светлые прядки, которые переливались. Волосы стали выглядеть более естественно.

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