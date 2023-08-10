Летом начинается жаркий сезон отпусков. Несмотря на рост цен, продолжают быть востребованы туры в Турцию. Туда едут как одинокие россияне, так и пары с детьми. Однако порой люди так расслабляются, что забывают про элементарные правила приличия и вежливость.
Между тем самые простые, но «волшебные» слова сделают отдыхающих желанными гостями в отелях.
Эксперты подчеркивают, что во время отдыха в помощь туристам — самая обычная вежливость. Просто не забывайте поблагодарить горничную, а также пожелайте доброго утра администратору.
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Еще будет крайне приятным местным людям, если вы выучите на турецком несколько вежливых слов («здравствуйте», «спасибо», «всего хорошего», «очень приятно» и другие). Тогда сотрудникам отеля вам будет сложно отказать.
Также просто искренняя улыбка может быстро конвертироваться в хорошую скидку, пишет tonkosti.ru.