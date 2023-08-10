Эксперты подчеркивают, что во время отдыха в помощь туристам — самая обычная вежливость. Просто не забывайте поблагодарить горничную, а также пожелайте доброго утра администратору.

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Еще будет крайне приятным местным людям, если вы выучите на турецком несколько вежливых слов («здравствуйте», «спасибо», «всего хорошего», «очень приятно» и другие). Тогда сотрудникам отеля вам будет сложно отказать.

Также просто искренняя улыбка может быстро конвертироваться в хорошую скидку, пишет tonkosti.ru.