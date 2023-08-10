Понадобится два ингредиента — умопомрачительное мороженое приготовите за 15 минут: дети будут пищать от восторга

Для начала надо взбить сливки миксером до пиковой консистенции. После этого надо добавить в получившуюся массу сгущенное молоко. Для более красивой подачи и придачи летнего вкуса можно добавить нарезанные ягоды, кусочки шоколада или орехи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Затем все ингредиенты перемешиваются, чтобы они равномерно распределились. Смесь можно перелить в емкость. Удобнее будет использовать бокс для еды. Его надо убрать в морозильник на несколько часов.

Его можно потом просто кушать или добавлять к другим блюдам. Фудблогер предлагает взбить с ним шоколадный кекс или добавить к фруктовому салату, пишет портал «А теперь внимание!».