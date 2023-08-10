Понадобится два ингредиента — умопомрачительное мороженое приготовите за 15 минут: дети будут пищать от восторга

Порой летом хочется чего-то вкусного. Самым популярным десертом становится мороженное. И не все знают, что его можно приготовить дома, затратив минимум сил и времени. Фудблогер Олеся Воронова поделилась рецептом простого домашнего мороженого, которое готовится за 15 минут. Для него понадобится два ингредиента: 500 мл сливок жирностью 33% и 150 мл сгущенного молока.
Для начала надо взбить сливки миксером до пиковой консистенции. После этого надо добавить в получившуюся массу сгущенное молоко. Для более красивой подачи и придачи летнего вкуса можно добавить нарезанные ягоды, кусочки шоколада или орехи.
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Затем все ингредиенты перемешиваются, чтобы они равномерно распределились. Смесь можно перелить в емкость. Удобнее будет использовать бокс для еды. Его надо убрать в морозильник на несколько часов.
Его можно потом просто кушать или добавлять к другим блюдам. Фудблогер предлагает взбить с ним шоколадный кекс или добавить к фруктовому салату, пишет портал «А теперь внимание!».