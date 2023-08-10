Главное — не медлить: ягодное пятно исчезнет на глазах с помощью копеечного средства — проще простого

Порой пятна на одежде сложно отстирать. Особенно жалко, если вещь новая. Летом на нарядах могут появиться ягодные пятна. Их проблематично вывести. Но клинер Полина Савельева назвала самый эффективный способ убрать со светлой одежды пятна от ягоды. Она отметила, что для этого нужно сделать пару действий, но ткань станет выглядеть как новая.
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Главное, что при таком случае действовать нужно быстро. Эксперт пояснила, что на пятно надо нанести уксусную кислоту 72% и оставить примерно на 15 минут. После этого вещь необходимо постирать в машине на обычном режиме.
«Или прокипятите с отбеливателем 15-20 минут», — рассказала Полина, пишет «Городовой».