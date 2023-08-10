Главное — не медлить: ягодное пятно исчезнет на глазах с помощью копеечного средства — проще простого

Порой пятна на одежде сложно отстирать. Особенно жалко, если вещь новая. Летом на нарядах могут появиться ягодные пятна. Их проблематично вывести. Но клинер Полина Савельева назвала самый эффективный способ убрать со светлой одежды пятна от ягоды. Она отметила, что для этого нужно сделать пару действий, но ткань станет выглядеть как новая.