Влейте в тесто это вместо соды с уксусом — блинчики получатся вкуснее в миллион раз

Многие хозяюшки любят готовить блинчики на завтрак. Однако не у всех они получаются воздушными и вкусными. На этот раз домашним кулинарам раскрыли, какой трюк можно использовать. Они предложили заменить гашеную в уксусе соду другим ингредиентом. По словам, тогда получатся ажурные, аппетитные блины.
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Этот ингредиент — минеральная вода, в которой есть пузырьки углекислого газа. Нужно просто газированную воду влить в тесто на первоначальном этапе замеса теста, когда в плошкее уже находятся разбитые яйца и молоко.
Для обычного объема теста молоко и минералку вливают в равных частях. Отмечается, что молока придется использовать вдвое меньше, чем обычно, пишет belnovosti.