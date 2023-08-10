Влейте в тесто это вместо соды с уксусом — блинчики получатся вкуснее в миллион раз

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Этот ингредиент — минеральная вода, в которой есть пузырьки углекислого газа. Нужно просто газированную воду влить в тесто на первоначальном этапе замеса теста, когда в плошкее уже находятся разбитые яйца и молоко.

Для обычного объема теста молоко и минералку вливают в равных частях. Отмечается, что молока придется использовать вдвое меньше, чем обычно, пишет belnovosti.