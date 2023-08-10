Зачем носить в кармане монету: она спасет в сильную жару

Если вы тяжело переносите жару, но вам все равно приходится выходить на улицу, — прихватите с собой обычную монетку. Положите ее в карман перед выходом из дома — она вас серьезно выручит, когда жара станет невыносимой. Просто приложите монетку к виску.

В этом месте сосуды расположены максимально близко к коже, и прохладный предмет, приложенный к телу, «обманет» мозг: он «решит», что температура воздуха понизилась, и вам станет легче. Не беда, если монетка тоже нагрелась от жары: подержите ее, например, в фонтане, прежде чем прикладывать к виску, или просто на земле в тени, под деревом.

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По материалам издания vnimanie.prо и «Подмосковье сегодня».