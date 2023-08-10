«Самая желанная»: стилист назвала куртку, которая станет абсолютным хитом грядущей осени — это не косуха

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«Самая модная куртка в сезоне осень-2023 это куртка бомбер. Она может быть выполнена из нейлона или в стиле олдскул. Но самая желанная, самая интересная — из экокожи. А если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка с которой можно будет собрать много классных и интересных образов», – заявила стилист.