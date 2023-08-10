«Самая желанная»: стилист назвала куртку, которая станет абсолютным хитом грядущей осени — это не косуха

Погода часто бывает непредсказуемой, поэтому у каждый женщины есть куртка в гардеробе. Но тут важно знать, что некоторые фасоны быстро устаревают. Тем более, не с любым нарядом будет смотреться, к примеру, косуха. Для Teleprogramma.pro стилист Диана Плиско рассказала, какая куртка точно должна быть у каждой модницы, чтобы осенью затмевать всех на улице.
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«Самая модная куртка в сезоне осень-2023 это куртка бомбер. Она может быть выполнена из нейлона или в стиле олдскул. Но самая желанная, самая интересная — из экокожи. А если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка с которой можно будет собрать много классных и интересных образов», – заявила стилист.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro