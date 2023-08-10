Ароматный укроп соберете до снега: раскрыт способ посадки осенью — зелень вырастет за три недели

Чтобы укроп быстро и равномерно взошел, семена надо замочить в горячей воде и оставить на некоторое время. Поясняется, что из них вымоются эфирные масла. Поэтому всходы появятся уже через пять дней.

Для посева следует воспользоваться сплошным методом, без бороздок и заглублений. Можно отрезать дно от пятилитровой пластиковой бутылки и с помощью появившегося предмета сделать разметки на грядке. В эти круги засейте укроп. Сверху надо присыпать семена грунтом и хорошо полить теплой водой. Важно не забыть, что место посева потом надо закрыть верхней частью бутылки.

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Эксперты признаются, что укроп под бутылкой будет отлично расти даже тогда, когда пройдет первый снег. Поливать посевы можно всего один раз в неделю. Кроме того, один раз в две недели их необходимо подкармливать раствором мочевины (одна столовая ложка на 10 литров), об этом пишет Дзен-канал «Зеленые истории».