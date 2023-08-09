Этот кустарник сделает из дачи настоящий королевский сад: вечнозеленый и цветет так, что все окружающие охают

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что это растение вечнозеленое, многолетнее и очень быстро разрастается (до 30 сантиметров в год). Также в них есть еще один плюс — взрослые растения могут достигать полутора метров в высоту. Эксперты признаются, что кальмия выглядит особенно красиво в конце весны, когда цветет. Розовые бутоны всегда притягивают взгляды.

По информации skoggy.ru, этот кустарник довольно неприхотлив. Его лишь нужно регулярно поливать и высаживать в полутени. Но надо знать, что это растение боится морозов. В средней полосе на зиму его следует укрывать.