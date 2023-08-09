Полейте бархатцы этой настойкой в августе: зацветут и украсят роскошным ковром дачу до холодов

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Эксперт рекомендовала провести внекорневую подкормку растений раствором борной кислоты. Для этого нужно разведите 10 граммов борной кислоты в ведре воды и получившейся жидкостью опрыскать цветы утром или вечером в сухую безветренную погоду.

Есть еще одна хитрость. Бархатцы можно удобрить древесной золой. Тут тоже все просто — литр золы надо залить 10 литрами воды, а потом дать настояться сутки и поливайте под корень, пишут «Белновости».