Мужчины будут обрачиваться: стилист дала совет, как легко создать романтический образ

Многие девушки устают от повседневных образов. А если нужно пойти на свидание, то хочется выглядеть по-особенному, но при это не напыщенно.
Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала женщинам, как легко и быстро создать романтический образ.
Нужно учесть всего несколько нюансов, чтобы быть неотразимой, как героини в кино.
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По словам эксперта, романтический стиль, наивная романтика отражаются в таких деталях, как рюши, воланы. При этом наряды стоит выбирать в пастельных тонах, а идеальным дополнением станет обувь на каблуках. Образ должен быть милым.
«Или это базовые цвета, но исполненные с воланами, с рюшами, с оборками — все это романтический вектор», — поделилась модный эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».