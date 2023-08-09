Мужчины будут обрачиваться: стилист дала совет, как легко создать романтический образ

Многие девушки устают от повседневных образов. А если нужно пойти на свидание, то хочется выглядеть по-особенному, но при это не напыщенно.

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала женщинам, как легко и быстро создать романтический образ.

Нужно учесть всего несколько нюансов, чтобы быть неотразимой, как героини в кино.