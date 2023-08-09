Хранить морковь на самом деле нужно только так — раскрыто правило, о котором знают единицы

Для начала надо понимать, что сроки хранения моркови зависят от того, в какое время ее собрали с грядок. Не все знают, что это надо делать едва ли не с первым снегом. Дело в том, что заморозки охлаждают плод, который потом лучше хранится.

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Перед тем, как овощи убрать в погреб, их нужно тщательно просушить и ни в коем случае не мыть. Затем морковь можно расфасовать по полиэтиленовым пакетам и присыпать сверху влажными опилками. Также их можно разложить в коробки или ящики с песком, пишет сайт belnovosti.