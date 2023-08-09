Для чего брать с собой в путешествие пустой кошелек — без этого не обойтись

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Просто носите с собой второй кошелек — причем кладите его так, чтобы он был под рукой. Он должен быть пустым. Как только попрошайка увидит, что вы раскрываете пустой бумажник, — он тут же потеряет к вам всякий интерес, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на novate.ru.