Кольцо на пляже никогда не потеряется - примените этот трюк

Отдых на природе, особенно на пляже у воды, зачастую заканчивается огорчением – во время купания, игры в волейбол или бадминтон может потеряться кольцо, соскользнув с пальца. Чтобы этого не произошло, есть один способ, о котором почти никто не знает. Все очень просто: капните на место, где крепится камень, немного клея.

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Лучше использовать клеевой пистолет. Прозрачная капелька будет почти незаметна, зато надежно предохранит ваше кольцо, сделав его чуточку теснее после высыхания. Не переживайте, что испортите украшение: вернувшись с отдыха, просто удалите клей, никаких следов не останется, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на syl.ru.