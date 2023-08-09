Бросьте в молоко рафинад: получите море пользы

Если летом вдруг ломается холодильник – это может стать настоящей катастрофой. Неудобство доставляет и быт на даче, если там вообще нет холодильника. Опытные хозяйки для этих случаев изобрели остроумный трюк, позволяющий надолго сохранить свежесть молока.

Нужно вскипятить молоко, подождать, пока оно остынет до комнатной температуры, после чего бросить в кувшин или банку с молоком пару кусочков сахара-рафинада. Вкус молока от этого не изменится, а вот свежим оно останется долго, потому что рафинад в этом случае сыграет роль натурального консерванта и задержит процесс скисания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По материалам изданий vnimanie.prо и yakutsk.ru.