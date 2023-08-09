Возьмите с собой в туалет лук – результат вас потрясет

Мало кто догадывается, для чего некоторые хозяйки берут с собой в туалет нарезанный лук. Между тем, это просто незаменимое средство – лук впитывает запахи и успешно заменяет даже самые дорогие освежители воздуха.

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Нужно мелко нарезать луковицу на блюдечко и поставить его в туалетной комнате – если там мало места, можно пристроить блюдце на бачок унитаза. Результат не заставит себя ждать: вы получите дезинфицированный воздух, ведь этот овощ отлично уничтожает бактерии, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на Дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».