Зачем приклеивать прищепки к холодильнику: неожиданное решение проблемы

Без прищепок не обойтись во время сушки выстиранного белья, но они сослужат отличную службу и на кухне. Например, многие хозяйки не знают, куда бы пристроить кухонные полотенца, прихватки и прочую мелочь. Попробуйте такую хитрость: приклейте несколько прищепок к дверце холодильника или к кафелю на стене.

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Главное, чтобы клей был прочным, а сами прищепки – новенькие и яркие, радующие глаз. Буквально за пару секунд вы получите удобный органайзер: к прищепкам можно будет прикреплять и прихватки, и полотенца, и рукавицы для духовки. По материалам издания vnimanie.prо и YouTube-канала Ideas en 5 minutos familia.