Раскрыто главное правило, чтобы сбросить года: эти три стрижки помогут любой женщине 30+ омолодиться

Фото: freepik.com

Стилист по волосам дала советы, что нужно делать с волосами с возрастом. Есть даже важные детали в стрижках.

Многие женщины стараются скрыть свой возраст. Важно не только ухаживать за кожей и  ногтями.  С помощью прически можно кардинально преобразиться. Некоторые стрижки способны омолодить на 10 лет и скрыть недостатки. Для Teleprogramma.pro стилист по волосам Анна Бондарцова жала советы, какие стрижки стоит делать после 30 лет. 

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«С возвратом стрижка должна становится короче — это главное правило.

В зависимости от чарт лица выбирайте небрежность (боб, короткий боб) или четкость линий (каре).

Помните, что такие детали, как челка, рваные концы и долговечная укладка сделают образ женщин после 30 лет эстетичнее», – поделилась эксперт.

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