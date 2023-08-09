Раскрыто главное правило, чтобы сбросить года: эти три стрижки помогут любой женщине 30+ омолодиться

Многие женщины стараются скрыть свой возраст. Важно не только ухаживать за кожей и ногтями. С помощью прически можно кардинально преобразиться. Некоторые стрижки способны омолодить на 10 лет и скрыть недостатки. Для Teleprogramma.pro стилист по волосам Анна Бондарцова жала советы, какие стрижки стоит делать после 30 лет.
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«С возвратом стрижка должна становится короче — это главное правило.
В зависимости от чарт лица выбирайте небрежность (боб, короткий боб) или четкость линий (каре).
Помните, что такие детали, как челка, рваные концы и долговечная укладка сделают образ женщин после 30 лет эстетичнее», – поделилась эксперт.