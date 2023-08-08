Налейте прямо в кастрюлю — любой суп получится в тысячу раз вкуснее: домочадцы выстроятся за добавкой

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Многие о таком даже не догадываются.

Есть большое количество разных блюд, но в русских семьях не обойтись без супа. Чаще всего на столе оказывается ароматный овощной суп. И хоть кажется, что готовить его легко, тут тоже есть свои секреты. Опытные хозяйки раскрыли ингредиент, который любой суп сделает намного вкуснее и ароматнее. 

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Перед тем как снять кастрюлю с плиты, добавьте туда немного любого свежевыжатого овощного сока. Это может быть томатный, морковный и капустный сок. Эксперты заверяют, что домочадцы попросят добавки. 

Более такой, такой лайфхак  еще и отлично работает с большинством вторых горячих блюд. Его можно, например, применять при приготовлении рагу или тушеной картошки, пишет Дзен-канал «Отчаянная домохозяйка».

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