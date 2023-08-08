Вырастут гигантские тыквы, а тратиться не придется: эти два удобрения обеспечат бешенный рост

По словам эксперта, лучшим удобрением станет зола. Ее надо просто рассыпать вокруг саженцев, а затем обильно полить водой. Еще можно приготовить раствор из золы с водой.

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Еще агроном предложила использовать травяной настой. Чтобы его сделать, надо собрать одуванчики и крапиву, а потом порезать на кусочки вместе с корнями. Получившуюся массу надо залить ведром воды. Через две недели останется разбавить концентрат один к десяти и провести полив, пишет портал «БелНовости».