Вырастут гигантские тыквы, а тратиться не придется: эти два удобрения обеспечат бешенный рост

Многие дачники забывают, что для хорошего урожая нужно к каждому растению подбирать подкормку. Порой она очень простая, но эффективная. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как подкормить тыквы в августе. Она напомнила, что эти растения не нуждаются в дорогих концентратах. Можно использовать простые народные средства.
По словам эксперта, лучшим удобрением станет зола. Ее надо просто рассыпать вокруг саженцев, а затем обильно полить водой. Еще можно приготовить раствор из золы с водой.
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Еще агроном предложила использовать травяной настой. Чтобы его сделать, надо собрать одуванчики и крапиву, а потом порезать на кусочки вместе с корнями. Получившуюся массу надо залить ведром воды. Через две недели останется разбавить концентрат один к десяти и провести полив, пишет портал «БелНовости».