Хранить огурцы нужно только так — даже спустя полгода останутся зелеными и сочными, как на грядке: раскрыт способ

Зачастую вырастить урожай не так сложно, как его сохранить. Сложно хранить не только картошку, которая прорастает, но и огурцы. Но был найден способ, чтобы они долгое время были зелеными, хрустящими и сочными. Знающие дачники рекомендуют хранить овощи с помощью методов, которые использовали наши предки.
Так один из древних способов предполагает хранение огурцов — в глиняном горшке со столовым уксусом.
Поясняется, что на дно горшка надо поставить деревянную решетку и налить туда немного уксуса. уже поверх решетки укладываются огурцы. Затем горшок следует плотно закрыть и убрать в погреб. Овощи останутся свежими 250 дней.
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А если вы живете рядом с водоемом, то можно взять огурцы и поместить в деревянную бочку, которую потом опустить на дно реки. Так можно хранить огурцы с лета до конца зимы. По мере необходимости бочонок можно доставать, брать огурцы, а потом закупоривать и опускать обратно в реку, пишет KP.RU.