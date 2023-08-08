Такое уже нельзя носить: этот популярный маникюр признан худшим — просто стыд

По словам специалистов, лучше отказаться от геометрических принтов. Они не только уже неактуальны, но визуально делают рук некрасивыми. За последние годы также приелись цветочные узоры и втирки, поэтому про них стоит забыть.

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Эксперты предупредили, что крупный глиттер на ногтях будет выглядеть нелепо, а также изрядно удешевит весь образ. Уже считается прошлым веком, если неоновое покрытие сочетают с декором или миксом блестящих элементов. Выглядит это слишком перегружено,пишет портал The Voice.

Устарели также матовые покрытия, украшения стразами. Эксперты рекомендуют отказаться от винных оттенков, так как их никто уже не назовет модными. И главное, что точно не стоит делать — френч с темными элементами. Такой маникюр создает впечатление грязи на руках.