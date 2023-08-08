Этот редкий цветок станет главным украшением клумбы: такая красота, что соседи по даче позавидуют

Обычно на даче можно проводить все лето. Кто-то там выращивает фрукты и овощи, другие успевают облагородить территорию, создав целый сад и клумбы. Но порой возникает вопрос, какие цветы украсят территорию и не будут выглядеть банально.

Эксперты назвали пассифлору, которая имеет второе имя «страстоцвет». Ее часто выращивают в квартире, но этот редкий цветок может прижиться и на даче. Для этого следует выбрать правильный сорт.