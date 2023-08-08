Не бойтесь перемен и скинете 20 лет: названы прически, которые визуально омолодят женщин 40+

«Женщинам 30-40 лет я рекомендую продолжать экспериментировать. Если волосы очень тонкие, сделайте классную стрижку пикси. Если не хватает объема, сделайте завивку, а если вам вообще не нравится, как выглядят ваши волосы, соберите их в пучок и накрасьте губы красной помадой!» – заявил эксперт.

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Он также отметил, что с 30 до 40 лет можно экспериментировать. Если хочется, убирайте длину или, наоборот, нарастите волосы. А если не хочется так креативничать, то можно примерить парик и понять, что вам нравится, пишет портал «А теперь внимание!».