Уже ищут во всех магазинах: стилист назвал самый модный цвет осени-2023 — выглядит роскошно

Многие девушки предпочитают заранее подбирать себе наряды к новому сезону. Так в конце лета уже можно позаботиться о нарядах на осень. Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале раскрыл россиянкам, какой цвет в одежде будет самым модным этой осенью. Он предложил обратить внимание на наряды именно такого оттенка.
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По словам эксперта, речь идет по классический и яркий коричневый цвет. Он выглядит роскошно и элегантно.
«Помимо того что с шоколадными оттенками заигрывают дизайнеры в новых коллекциях, это вневременной оттенок», — пояснил Алеко.
Он также добавил, что этот цвет подходит большему числу людей, чем черный, потому что не делает лицо бледнее.