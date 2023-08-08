Уже ищут во всех магазинах: стилист назвал самый модный цвет осени-2023 — выглядит роскошно

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По словам эксперта, речь идет по классический и яркий коричневый цвет. Он выглядит роскошно и элегантно.

«Помимо того что с шоколадными оттенками заигрывают дизайнеры в новых коллекциях, это вневременной оттенок», — пояснил Алеко.

Он также добавил, что этот цвет подходит большему числу людей, чем черный, потому что не делает лицо бледнее.