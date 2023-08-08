Лобовое стекло засияет: любую грязь можно отмыть неожиданно легко и дешево

После каждой поездки на машине лобовое стекло покрывается слоем пыли и других загрязнений. Чтобы от них избавиться, автовладельцы применяют специальные средства — зачастую очень дорогие. Между тем, сделать стекло машины абсолютно прозрачным можно с помощью обыкновенного домашнего средства, которое имеется у каждой хозяйки. Речь идет о геле для мытья посуды.

Нужно развести небольшое его количество в воде, а потом вымыть лобовое стекло с помощью губки, смоченной в пенном растворе. Спустя пять минут рекомендуется повторить процедуру, но на этот раз сделать новый раствор — вместо геля для посуды в воду нужно добавить жидкое хозяйственное мыло.

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И последний этап — лобовое стекло промывается чистой водой и протирается насухо тряпкой из микрофибры, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на «БелНовости».