Кожура молодой картошки счистится мгновенно: трюк опытного повара с водой и маслом

При чистке молодого картофеля порой приходится постараться и понервничать: тонкая кожура не хочет очищаться и пачкает пальцы, придавая им грубый коричневый цвет. Чтобы облегчить задачу, используйте способ, который известен опытным поварам.

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Нечищеные клубни поместите на 15 минут в круто подсоленную холодную воду. Потом достаньте картошку, слегка смажьте ее подсолнечным маслом и начинайте чистить. Вы удивитесь, насколько легче и быстрее пойдет дело. По материалам издания vnimanie.prо и «Белновости».