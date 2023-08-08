Зачем брызгать лаком для волос на лист бумаги: просто спасение для семей с детьми

В семьях, где есть дети, знают: со временем скапливается немало детских рисунков, и бывает очень жаль, когда они рвутся, пачкаются или теряются. Кроме того, краски имеют свойство выгорать. Чтобы сохранить на память самые удачные рисунки, можно воспользоваться одной хитростью — прибегнуть к помощи обычного лака для волос.

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Просто сбрызните лаком лист бумаги, на котором ваш ребенок изобразил окружающий мир. Слой лака застынет, а значит — шедевр будет надежно зафиксирован и сохранен, срок его жизни значительно продлится. По материалам издания vnimanie.prо и Дзен-канала TECHNOTION.