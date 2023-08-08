Не стильно и даже опасно: такой педикюр категорически нельзя делать этим летом — прошлый век

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«Несмотря на то, что темный педикюр это эффектно, но летом лучше отказаться от него и обратиться к нестареющей классике. Это яркие оттенки. Выбирайте красный, неоновый желтый, оранжевый лаки для ногтей. А также хорошо смотрятся пастельные оттенки и подходят под любой образ. А темные цвета лучше оставить для маникюра.

Также время, когда модными были рисунки на каждом ногте, прошло. Педикюр стоит делать более минималистичным. Если что-то и рисовать на ногтях, то лучше выбрать не черный цвет.

Некоторые девушки наращивают ногти на ногах, но так делать не нужно. Самая популярная длина в педикюре — средняя. Длинные можно легко сломать и повредить ногтевую пластину на ногах», — пояснила эксперт.