Женщины за них готовы драться: эта обувь никогда не выйдет из моды — беспроигрышный вариант

Самой элегантной и универсальной обувью стилист назвала туфли. Особенно это касается лодочек с вытянутым мысом. Но эксперт предупредила, что они должны быть без танкеток или платформ.Также если туфли надоели, то можно выбрать ботильоны. Такая обувь идеальный вариант для холодной погоды.

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Также из года в год босоножки оказываются популярны. Эксперты предлагают их носить не только на голую ногу, но с колготками. В этом году трендовыми стали модели с тонкими ремешками. Универсальными являются еще и эспадрильи. Их удобно носить летом. А те, кто любит много гулять, могут смело покупать сандалии.

В этом сезоне стилисты сообщают, что балетки снова актуальны. Они всегда выглядят женственно. Самыми модными считаются вытянутые балетки с заостренным мысом, пишет Marie Claire.

Иногда можно обратить внимание на обувь из мужского гардероба: ботинки, лоферы или мокасины. Они считаются классикой, которая не устаревает. Любители кэжуал и спортивного стиля могут носить кроссовки и кеды, но в этом году в моде варианты на низкой подошве.