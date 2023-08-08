Этот кустарник превратит любую дачу в королевский сад: цветет бутонами так, что соседи пищат от восторга

Отмечается, что растение начинает цвести на третий-четвертый год после посадки. Своими бутонами оно будет радовать с конца мая до середины июня. Есть как кусты с белыми цветами белого, так и розовыми.

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А затем на нем появляются маленькие алые ягодки, поэтому растение выглядит красочно до поздней осени. По данным fermilon.ru, эта культура отлично приживется на солнечном участке с умеренной тенью возле бассейна или другого искусственного водоема. Ухода такой кустарник требует небольшого. Главное его регулярно поливать.