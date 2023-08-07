Кабачки будут плодоносить до морозов: этот копеечный раствор повысит урожай всем на зависть

Фото: freepik.com

Агроном раскрыла простой способ, как продлить плодоношение кабачков.

Многие дачники не знают хитрости, которые помогают увеличить урожай. Но если для огурцов и помидоров важно удобрять почву, следить за цветом их плодов, то с кабачками все проще. Можно даже сделать так, чтобы они плодоносили до самых холодов. Агроном Анастасия Коврижных назвала две подкормки, которые помогут растениям восстанавливать силы и давать урожай без остановки.

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Тут прекрасно помогает обычный йод, который за копейки продают  в любой аптечке. По словам эксперта, надо просто растворить содержимое бутылочки в ведре воды и опрыскать растения по листьям.

Еще можно использовать карбамид. Агроном пояснила, что  используется одна ложка удобрения, которую надо необходимо развести в десяти литрах воды и провести полив. Отмечается, что на  кустик понадобится по одному литру средства, пишет портал «БелНовости».

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