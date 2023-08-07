Смотрятся очень дешево: не вздумайте носить эти шорты — топ-4 антитренда лета 2023 года

По словам эксперта, лучше избегать таких моделей летом и осенью 2023 года. Герман сразу назвала экстракороткие шорты. Хоть они и в тренде, но не все модели подойдут для образа. К примеру, шорты с огромным количеством декора, жемчугом, кружевом и рваностью относятся к устаревшим. Их не стоит носить, так как смотрятся они старомодно.

Также лучше выбросить шорты в облипку. Они уже считаются вульгарными, а также такие фасоны дешевят весь вид.

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Шорты с тонкими отворотами тоже попали в список антитрендов. Они были модными несколько лет назад, но теперь стилисты их избегают.

И заключают список костюмные шорты с тканевым комплектным ремнем, который завязывается на бант. Это уходящий тренд. Такая вещь не только не элегантная, но жутко старомодная. Лучше с такими шортами не стоит создавать лук, пишет портал «А теперь внимание!».