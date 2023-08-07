У соседей прорастет мгновенно, у вас — доживет до следующего лета: как правильно хранят картошку умные дачники

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По словам эксперта, сделать так, чтобы картошка не прорастала, нельзя. Но можно отсрочить время появления ростков. Для этого нужно просто выкладывать клубни на ровную поверхность, что они не соприкасались друг с другом.

Также необходимо соблюдать температуру хранения. Для картошки идеальная температура два-четыре градуса тепла. А еще эти овощи должны лежать в темноте, в противном случае клубни позеленеют, пишет сайт «Городовой».