Избавитесь от пятен на одежде без химии: смешайте перекись с содой — ахнете от того, что произойдет через 10 минут

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Для этого нужно взять три столовых ложки перекиси водорода, один стакан пищевой соды и одну чайную ложку моющего средства. Если необходимо убрать с одежды пятна от жира, то последний компонент лучше заменить на средство для мытья посуды.

Все компоненты просто надо смешать в теплой воде, а потом замочить в ней грязные вещи. После этого нужно будет просто постирать эту одежду привычным способом, пишет сайт belnovosti. Пятна все исчезнут.